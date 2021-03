Fabián Ruiz quiere jugar en el Atlético de Madrid

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el centrocampista de 24 años se ha convertido en una prioridad para el conjunto rojiblanco. Según el Nápoles ya busca un recambio para Fabián Ruiz, desde Italia aseguran que éste se decantará por la oferta del Atlético de Madrid aunque reciba otras propuestas en verano.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Roberto Firmino estaría dispuesto a fichar por el Atlético de Madrid

“Fabián vive bien en Nápoles, le gusta la ciudad y la pasión de la afición. Pero la tentación de volver a LaLiga es más grande que cualquier emoción”, se puede leer en La Gazzetta dello Sport. Y es que “el Cholo Simeone está convencido de que Fabián Ruiz es el elemento idóneo para potenciar la calidad de su mediocampo” según el citado medio. “El propio jugador no ocultó su simpatía hacia el técnico del Atlético y su estima por él. Si le toca elegir, Fabián no dudará en aceptar la oferta del club rojiblanco”, concluye.

El Atlético de Madrid ya ofreció 50 millones por Fabián Ruiz

Cabe señalar que el Atlético de Madrid ya ofreció 50 millones de euros por Fabián Ruiz el pasado verano. Entonces, el ex del Betis, habló con su entrenador, con Gatusso, y le dijo: “Míster, no hay tentación, me quedo con gusto”. Fabián Ruiz se negó a dejar el Nápoles sin que el equipo italiano pudiera fichar un recambio para él ya que dicha propuesta llegó en la recta final del mercado, cuando el Arsenal comunicó al Atlético de Madrid su intención de pagar la cláusula de Thomas Partey. Ahora, el equipo italiano estaría dispuesto a agradecer dicho gesto permitiendo a Fabián Ruiz regresar a LaLiga Santander por una cantidad similar por mucho que pueda revalorizarse durante la Eurocopa, lo que le acerca al Atlético de Madrid.