Kevin Gameiro ha rechazado al Cádiz para fichar por el Olympique de Marsella

El delantero de 34 años termina contrato con el Valencia en los próximos días y todo parece indicar que el club no moverá ficha al respecto para poder liberarse así de su elevado sueldo. Esto es algo que ha tratado de aprovechar sin éxito el Cádiz. Y es que Kevin Gameiro prefiere regresar a Francia de la mano del Olympique de Marsella club que actualmente preside.

Es por ello por lo que el galo ha rechazado la propuesta que le había hecho llegar el Cádiz según Superdeporte. Tras su paso por Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia el atacante ha decidido volver a la Ligue 1, donde ha jugado en el PSG, en el Lorient y en el Racing Estrasburgo. Sin duda, una interesante opción la que le ha ofrecido el Olympique de Marsella a Kevin Gameiro para regresar a su país en la recta final de su carrera.

Gameiro y Álex Moreno, objetivos del Olympique de Marsella en LaLiga

A la sombra de Juan Miranda, el lateral del Betis podría poner rumbo a Francia en verano. Confirmada la continuidad de Miranda, el Olympique de Marsella buscará alcanzar un acuerdo con el conjunto verdiblanco por Álex Moreno. El defensor tiene una cláusula de 40 millones de euros y el Betis estaría dispuesto a venderle por una cantidad muy inferior. Eso sí, tratará de recuperar los 8 millones que pagó al Rayo Vallecano, que además se reservó un porcentaje en caso de que fuera traspasado.

“Es verdad que han llamado grandes clubes a mi agente pero yo no sé nada. Estoy centrado en acabar LaLiga entrando en Europa con el Betis y no sé nada más. Me ha dicho mi agente que me centre en el Betis, en lo mío, en los partidos que nos quedan. Es cosa de los agentes y es un orgullo que grandes clubes se fijen en mí”, decía recientemente Álex Moreno al ser cuestionado por su futuro. ¿Pondrá rumbo junto a Kevin Gameiro al Olympique de Marsella?