Elena Furiase y su famoso ‘abril-cerral’ revoluciona las redes sociales en este inicio de abril en cuarentena

View this post on Instagram

De estos días de confinamiento cuando el Sol salía a darnos un poquito de gloria... y yo, AFORTUNADA y AGRADECIDA de tener una terracita, me sentaba frente a él! 15 días más...y quizá luego otros 15.. sean los que sean, estoy convencida de que podremos con ello. 💪🏽 #stopcoronavirus #yomequedoencasa