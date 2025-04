El doble denim de Vicky Martín Berrocal que nunca falla en primavera con cazadora vaquera

La guía denim para la temporada que se avecina incluye novedades con grandes posibilidades de convertirse en supertendencia, como los vaqueros de tiro bajo, los vestidos vaqueros o los ‘total denim’ como el de Vicky Martín Berrocal. Si hay tejido que nunca abandona nuestros armarios temporada tras temporada ese es el vaquero y esta primavera aún toma más fuerzas. Por eso ha sido ver el look de Vicky Martín Berrocal y quererlo copiar para los primeros días de mayo a partir de la próxima semana, con estas dos prendas de Zara y Mango.

Porque si hay algo que siempre vuelve cada primavera es la cazadora vaquera, ayer nos lo dejaba claro Sara Carbonero, y hoy es Vicky. Puede que la gabardina sea considerada por muchas expertas en moda como la prenda estrella del entretiempo, pero no hay duda de que la chaqueta vaquera lleva tiempo reclamando ese mismo título, y Sara Carbonero lo tiene claro tanto en sus looks más boho como en los casuals como este. Porque la cazadora vaquera es la chaqueta por excelencia de la primavera. Atrás quedaron los tiempos en los que únicamente teníamos al alcance las chaquetas vaqueras entalladas protagonizadas, únicamente, por la tela que les da el nombre, con bolsillos delanteros y tono azul índigo, ahora la oferta es realmente variada según forma, estilo o fit. Como esta más oversize de la diseñadora.

El look vaquero de Vicky Martín Berrocal

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Vicky Martín Berrocal apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de entretiempo cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

Y ella lo ha lucido con una cazadora oversize, con camisa debajo, y vaqueros a tono.