Ayuso se pone su uniforme favorito para presentar el circuito de Fórmula 1 en Madrid: blazer + vaqueros

Después de brillar ayer por la tarde con un traje blanco y complementos rojos en su cita con la literatura, y la Reina Letizia, esta mañana Ayuso se ha puesto su uniforme para presentar el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en el acto de presentación del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, -MADRING-, que acogerá el Gran Premio en la capital en 2026 con su uniforme favorito.

Isabel Díaz Ayuso nos vuelve a inspirar con un look de oficina de lo más casual, formal y perfecto para todos los días. Lo cierto es que nos encanta comentar, así como analizar, todos los estilismos de la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto fuera como dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque hablamos de prendas de vestir, accesorios o calzados básicos de fondo de armario que da igual cuándo los luzcas, porque siempre van a estar en sintonía con la temporada correspondiente. Por lo que, si apuestas por este estilo de ítems, quédate a leer este artículo para desbloquear uno de los esenciales de Ayuso para todas sus facetas.

El uniforme favorito de Isbael Díaz Ayuso para ir al trabajo

Una cita en su agenda en la que nosotras no hemos podido evitar fijarnos, de nuevo, en su estilismo de oficina. Para una jornada de trabajo de este calibre, Ayuso ha vuelto a hacer uso de la combinación fetiche con la que no hay margen de error, así como es cómoda para un día movido y ajetreado. Ha triunfado con blazer estructurada con vaqueros rectos que mejor sientan a las mujeres 40+, junto con camiseta negra. No cabe duda de que nos estamos refiriendo a uno de los uniformes más socorridos de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, debemos prestarle cierta atención a la blazer en tono verde clarito que más favorece a las mujeres de cabello oscuro o castaño, tanto una pieza como una tonalidad acertada por parte de la política.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Esta tonalidad fue una de las más vistas durante la temporada pasada y ahora nuestra duda es si volverá a ser tendencia junto con el Mocha Mousse, el rosa pastel o el mantequilla. Si echamos un vistazo a las últimas colecciones de las firmas de lujo en la Semana de la Moda, todo indica a que sí.