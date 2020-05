¿Has ido ya a la peluquería? Estos son los 5 tratamientos más reservados por los hombres españoles en la desescalada

No sé vosotras, pero yo aún no he ido a la peluquería en esta desescalada en España, eso sí, mi padre, mi hermano y varios amigos ya han ido... Para que luego digan que las adictas a la belleza somos las mujeres. El confinamiento nos ha servido para comprobar que no sólo las mujeres valoran la destreza de los peluqueros y el bienestar que se siente al salir de la peluquería o el salón de belleza. Según la app de reservas Treatwell, el corte de cabello para hombre ha sido el segundo tratamiento más reservado a nivel general en España durante estas dos semanas de reapertura de las peluquerías en nuestro país. Sin embargo, no es lo único que les preocupa.

Este es el top 5 de tratamientos que los hombres españoles han ido reservando desde que se empezó a preparar la reapertura de los salones en esta desescalada en España:

Corte de cabello

No sabemos si es para arreglar errores al coger la maquinilla en casa o para su primer corte tras la cuarentena, pero el 90% de los hombres se inclinó por el corte de cabello, que se ha convertido en el servicio más solicitado en las peluquerías españolas. Lo que sí sabemos son las tendencias que veremos los próximos meses, muy marcadas por una temporada de atrevimiento capilar: cabello rapado estilo buzz cut, y decoloraciones.

Depilación corporal con cera

Según datos de Treatwell, el 47% de los hombres aprueba la depilación en cualquier parte del cuerpo. Esto, sumado a que una de cada dos mujeres prefiere a los hombres depilados, ha hecho que la reserva de este servicio haya crecido como la espuma en los últimos años. En pleno desconfinamiento, el 4% de los hombres ha reservado ya cita con la esteticien.

Retoque de barba

Durante el confinamiento muchos hombres han añadido la barba a su look. Éstos, junto a los que ya eran fieles a ella, han hecho que las reservas para este servicio se sitúan en tercera posición. Aunque la barba haga destacar casi instantáneamente y sea más atractiva, para que siente y luzca bien necesita cuidados y arreglos de forma periódica.

Color y retoque de canas

Ya sea para tapar algún que otro estropicio hecho durante la cuarentena, para cubrir las canas que han estado a sus anchas durante el confinamiento, o bien para probar la moda del tinte de fantasía, muchos hombres también han reservado estos servicios durante estos días.

Alisado de keratina brasileño

El último puesto del top 5 es el más sorprendente: este tratamiento no sólo alisa el cabello, sino que elimina el encrespamiento y hace que luzca más brillante. Aunque es más popular entre los hombres de otros países europeos, parece que la tendencia está llegando ya al nuestro y cada vez hay más adeptos. Sin duda, el colofón perfecto después de los anteriores tratamientos, para empezar el desconfinamiento de la mejor manera.