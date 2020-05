Cristina Pedroche nos revela sus 5 trucos para tener unas piernas bonitas y estilizadas

Llega el verano y es momento de apostar por vestidos cortos que enamoren (como el que recientemente ha llevado Marta Hazas). Imaginamos que habrás sacado ya tu ropa de verano y te habrás probado incluso los bañadores y bikinis del año pasado. Quizá a priori pienses que no te quedan tan bien como el junio de 2019 pero ¿has preparado acaso tu cuerpo para el verano? Utilizar un autobronceador de primeras puede ser una buena idea (y ya te hemos contado cuál es que usa la Reina Letizia) pero además hay otros trucos que merece la pena apuntar para presumir, por ejemplo, de unas piernas bonitas y estilizadas. Cristina Pedroche, que ha vuelto a Zapeando con el vestido off the shoulder más bonito de la primavera nos ha dado los suyos y a continuación te lo contamos.

Cristina Pedroche asegura que “las piernas sufren cuando pasamos demasiado tiempo sentadas” y por eso sostiene que para ella es esencial “caminar al menos media hora al día”. El ejercicio físico es crucial para la presentadora en términos de retención de líquidos porque es "lo que nos ayuda a que baje todo” y a que no se forme la temida celulitis. Para Pedroche otro de los trucos para tener unas piernas bonitas pasa por "exfoliar la piel cada semana”. En tercer lugar, la presentadora ha hablado de la necesidad de “beber agua” y en quinto lugar de lo esencial que resulta “ponernos crema hidratante todos los días” porque “la piel necesita estar nutrida”.

Además, Cristina Pedroche recomienda apostar por una buena depiladora. Como nueva embajadora de Braun, aconseja utilizar Silk-épil 9 Flex. La vallecana afirma que confía en la marca desde hace más de 15 años. “He perdido la cuenta de cuando empece a usar la Silk-épil de Braun”, asegura.

Cristina Pedroche ha probado todos y cada uno de los modelos que la firma ha sacado al mercado. Sin embargo, de la última innovación destaca que es la primera depiladora en el mercado con un cabezal totalmente flexible. "“Siempre me dejo pelitos en las rodillas”, confiesa risueña. Además, esta nueva depiladora tiene un sensor inteligente que nos avisa si estamos ejerciendo demasiada presión para que nuestra piel no sufra en ningún momento. Por si fuera poco, para las menos apañadas, tiene mando ergonómico antideslizante: así puedes depilarte sin miedos.

¿Qué hace Cristina Pedroche después de depilarse?

La colaboradora de Zapeando nos ha contado que, hasta ahora, solo se ponía crema hidratante después de depilarnos. No ha querido especificarnos si opta por una de Aloe Vera, Rosa Mosqueta, una nutritiva o una de almendras, por ejemplo... Pero se ha mostrado partidaria de que cada cual se decante por la que mejor le siente. Sin embargo, desde que tiene la Silk-épil 9 Flex, Pedroche reconoce que también se hace un ligero masaje con el cabezal diseñado para tal fin que inlcuye la depiladora. “La almohadilla de masaje es la pera, la uso hasta en los pies”, dice entre risas.

Cristina Pedroche reconoce, en definitiva, que se cuida mucho la piel. Sostiene que tiene la suerte de tenerla bronceada pero asegura que no puede decir que todo es genética porque “me cuido mucho”. La presentadora dice que para desmaquillarse, por ejemplo, sigue un ritual exhaustivo. Razón por la cual ha prescindido de maquillarse durante esta cuarentena. Tiempo durante el que, además, ha descubierto que es una buena ama de casa y ha aprendido a valorar más el trabajo que hacía, por ejemplo, su madre. Ahora, la madrileña está preparada para retomar la normalidad y lo hace, como diría Shakira, “con unas piernas firmes para correr si le hace falta".