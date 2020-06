Peto vaquero + blusa de Pull & Bear: la combinación ganadora del verano

Los vestidos largos son un must have esta temporada pero, ¿qué otras opciones de looks tenemos para ir fresquitas y monísimas esta primavera- verano 2020? Es posible que el confinamiento haya reducido nuestras habilidades para combinar con maestría las prendas más chic del momento. Pero, si echamos un vistazo a las redes sociales, enseguida sacaremos muchas y maravillosas ideas para recuperar esa destreza nuestra. Una de esas ideas es la que nos ha dado Grace Villarreal. La influencer ha lucido un peto vaquero corto con una blusa de manga corta abullonada de Pull & Bear y te confiramos, para ambas cosas, precio y disponibilidad.

El peto vaquero de Grace Villarreal es de Levi’s pero no es de esta temporada así que no vas a poder encontrarlo en la web de la marca. Al menos, hasta nueva orden. Sin embargo, lo hemos localizado en una tienda online multimarca y lo tienes disponible en las tallas S y XS. Su precio original era de 99 euros pero ahora puede ser tuyo por 59,40 euros.

La blusa de Grace Villarreal, como te adelantábamos más arriba, es de Pull & Bear. Se trata de una blusa de color verde con estampado de flores en contraste, goma canilla en el bajo, manga corta con detalle de volante, escote de pico cruzado y confeccionada en viscosa. Tiene un precio de 17,99 euros y está disponible en todas las tallas de a XS a la L. Es también perfecta para combinar con los pantalones tipo paper bag que más se llevan ahora. ¿Todavía no sabes cuáles son? ¡Echa un vistazo a este artículo!

Como ves, hay vida más allá de los vestidos largos en veranito. ¿Qué te parece el conjunto que nos propone Villarreal?