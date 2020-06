Dieta sana: los electrodomésticos (pequeños) que necesitas para hacer este verano recetas saludables (y rápidas)

Los nutricionistas, por medio de sus redes sociales, nos han demostrado en el último año que comer sano no tiene por qué ser caro. Esto ha sido un mito difícil de derribar pero lo han logrado. La ayuda de modelos como Ariadne Artiles e influencers como Paula Ordovás, que a diario nos muestran sus recetas por medio de sus respectivos perfiles en Instagram, también ha sido crucial. Ha quedado claro que la fruta y la verdura de temporada, junto con las legumbres y las proteínas de alto valor biológico (como puede ser la del huevo) deben ser la base de nuestra alimentación. También los cereales verdaderamente integrales y las grasas saludables.

Pero para llevar una dieta sana es necesario también cocinar correctamente y conservar los alimentos de la manera adecuada. Dime cómo cocinas y te diré cómo te encuentras de Claude Aubert es un libro de lectura obligatoria para todos aquellos que quieran empezar a llevar una alimentación equilibrada y comer de forma consciente. Está disponible en La Casa del Libro por solo 10 euros. Al margen de este manual, como podrás imaginarte, es indispensable tener en casa algunos electrodomésticos pequeños que nos hagan la vida más fácil. Solo de esta manera lograremos vencer al monstruo de la pereza y cuidarnos cada día sin dejarnos tentar por la comida rápida y esos ultraprocesados que nos ponen ojitos en medio del estrés de nuestro día a día. Por estos motivos, te mostramos tres electrodomésticos que no pueden faltar este verano en nuestra cocina.

Active Pro es la batidora más versátil porque permite preparar bebidas o cremas fácilmente y disfrutar de ellas en cualquier parte, puesto que su vaso (fabricado en un material ultrarresistente), se adapta a la mayoría de los portavasos de los coches y portabotellas de las bicicletas y se puede llevar a cualquier lugar. Tan solo hay que tener preparados los ingredientes, pulsar el botón y ¡listo! Sus 300 W de potencia y sus cuchillas desmontables de acero inoxidable aseguran una mezcla homogénea, incluso con los ingredientes que más se resisten, como el hielo. Por si fuera poco, de cara al verano, la batidora incluye una funda de neopreno de doble capa para mantener las bebidas frías durante más tiempo, así como un vaso pequeño especial para triturar semillas, frutos secos, pimienta o chocolate. Ingredientes ideales para decorar los batidos. Active Pro tiene un precio de solo 39 euros en El Corte Inglés.

Con el envasado al vacío, además de conservar todo el sabor y propiedades de los alimentos, reducirás el desperdicio y podrás aprovechar al máximo tus comidas. FoodSaver ha lanzado su nueva envasadora Fresh Saver, con un diseño compacto y carga inalámbrica, que permite un uso más sencillo y versátil del envasado al vacío. La marca líder en esta categoría para el hogar completa así su gama para la conservación y mantenimiento de los alimentos, consiguiendo que se mantengan frescos hasta el doble de tiempo. El sencillo mecanismo de esta envasadora consigue que, con tan solo toque y de manera silenciosa, puedas envasar tus platos favoritos en recipientes Fresh Containers y bolsas con cierre tipo zip. Además, una carga puede realizar hasta 100 envasados, por lo que no será necesario recargarla cada vez que quieras usarla. Esta envasadora tiene un precio de 39,20 euros en Carrefour.

Estamos convencidas de que, si estás leyendo esto es porque eres (o aspiras a ser) un auténtico real fooder. De ser así, seguro que en alguna ocasión has preparado pan en casa, lo has rebanado y lo has conservado en el congelador para sacarlo en el momento de su consumo. La nutricionista Blanca García- Orea recomienda hacerlo así. El pan más sano es el casero y de eso no cabe duda alguna. La experta dice que lo mejor es meterlo directamente en la tostadora o la sandwichera, para desayunar por ejemplo, al sacarlo del congelador. Con las prisas que llevamos por la mañana, no nos vendría nada mal tener una sandwichera de DuraCeramic un material que, a diferencia de otros recubrimientos, permite cocinar hasta un 20% más rápido. Su alta capacidad antiadherente y resistencia al calor facilita el cocinado a mayor temperatura, ahorrando energía. Dura hasta cuatro veces más y resulta muy cómodo de limpiar. Es el caso de la sandwichera de Breville que además tiene platos desmontables, lo que facilita su limpieza en el lavavajillas. De fácil almacenaje, dispone de indicadores luminosos de encendido y preparado. Para que prepares tus sándwiches y tostadas sin miedo a que se te quemen sin que te enteres. Si este verano tienes pensado preparar sándwiches saludables para toda la familia, ya sabes en qué electrodoméstico confiar. Esta sandwichera tiene un precio de 64,90 euros en El Corte Inglés.

Cocinar sano no había sido nunca tan sencillo (ni tan económico). Con estos electrodomésticos y los utensilios favoritos de los nutricionistas, pronto podrás convertirte en un auténtico real fooder.