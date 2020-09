Sara Carbonero y la ‘mujer septiembre’ para dar por finalizadas sus vacaciones y arrancar la nueva etapa en Madrid

View this post on Instagram

LA MUJER SEPTIEMBRE Ella baila sobre un limbo de presente y pasado, sabe que no hay verano sin despedidas ni otoño sin principios. Se mueve entre la brisa de un acantilado y el viento de los árboles de la ciudad, entre los planes de cambiar de vida y las promesas de seguir estando siempre igual. Para la mujer septiembre agosto nunca acaba y octubre tarda demasiado en llegar. Ella se compone de recuerdos, de cenas infinitas en los bares, de canciones con el mar de fondo, le pertenece cada atardecer en una playa, pero también cada tormenta desde la ventana. La mujer septiembre se mueve como música en directo, puedes verla, todavía, perdida por el Norte o riendo por el Sur, porque para la mujer septiembre la única brújula es su libertad. La mujer septiembre es una vuelta a la oficina, pero también una escapada con amigos en fin de semana, un retorno a la rutina y, al mismo tiempo, un guiño al futuro. La mujer septiembre a veces abraza a la tristeza, otras tantas se confunde con enero, se tropieza en los comienzos pero, con un poco de confianza, es capaz de comerse el mundo entero. A veces, aparece por sorpresa, es experta en llenar vacíos que no conocías, es la pizca de esencia que la falta a cualquier año, es un llego y un me voy, un antes y un después, un te quiero y un te odio, y, al fin y al cabo, todos acabamos necesitando un septiembre para cambiar de vida.