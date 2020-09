¿Qué leer este otoño? Este es el libro de poemas que nos recomienda Sara Carbonero

Se acaba el verano y Sara Carbonero le da la bienvenida al otoño de la mejor manera. Con mudanza a España y nuevos retos. Como os contábamos el otro día, Iker y Sara se mudan a Madrid al exclusivo Paseo de Rosales y para eso dejan atrás su querido Oporto donde les cambió la vida por completo. Según han informado algunos medios de comunicación, la pareja ha puesto en venta su chalé en La Finca, una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid por cinco millones de euros aproximadamente, para trasladarse al corazón de la ciudad gata. Concretamente se irían a vivir al Paseo Rosales. Sara Carbonero empezó septiembre con el poema ‘mujer septiembre’ de Miguel Gane y ahora da la bienvenida al otoño con su nuevo libro ‘la piel en los labios’.

Es difícil pensar que haya alguien en nuestro país que no haya leído alguno de los poemas de Miguel Gane, ya sea queriendo o sin querer. Es difícil pensar que haya alguna mujer que no se haya sentido identificada o le haya tocado la fibra en algún momento u otro. Es difícil pensar que no hayas escuchado o proclamado, alguna vez que otra, el “no, calladita no estás más guapa”. Después de sacar su primera novela, vuelve a deleitarnos con sus poemas en este ‘La piel en los labios’.

Miguel Gane, autor referente de la nueva generación de poetas, nos transporta en su tercer poemario a un universo lleno de sensualidad, en el que los sentidos son protagonistas esenciales. Poemas que cuentan el inicio y fin del amor desde el erotismo y lo corpóreo como un susurro leve que enarbola la piel. Sara Carbonero es muy fan de todos sus poemas y nosotras también. ¿Ya te lo ha leído? Sofá, mantita, café calentito con mucha espuma y Miguel Gane. Nuestro plan favorito para el otoño.