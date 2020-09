Sara Carbonero y Paula Echevarría se van de cena de amigas: estos son sus looks de sábado noche

¿Qué hiciste ayer por la noche? ¿Cena de amigas o Netflix y mantita? Sara Carbonero y Paula Echevarría optaron por la primera opción para celebrar la vuelta de Sara e Iker Casillas a Madrid después de vivir los últimos años en Oporto. No es la primera vez, eso sí, que vemos a Sara Carbonero y Paula Echevarría juntas, ya que después de coincidir siendo imagen de varias marcas, las hemos visto juntas en más ocasiones. Además, sus respectivas parejas son amigas y ex compañeros de equipo. Dos mujeres que se han convertido en ‘insiders’ de moda en nuestro país y todo lo que llevan lo convierten en tendencia y en objeto de deseo. Por eso, os traemos los looks tan diferentes que llevaron para esta cena de amigas un sábado noche.

Sara Carbonero optó por un look mucho más elegante para un sábado noche con amigas con vestido negro de terciopelo, bolso acolchado en el mismo tono, stilettos de ante negro y su peinado ya estrella, de efecto mojado. Sin duda, un estilismo que sería perfecto para un evento también o una gala. Pero claro, nosotras estamos con Sara, ya que esta pandemia nos está impidiendo celebrar y ponernos nuestras mejores galas, nos las ponemos aunque sea para una cena con amigas en casa.

En cambio Paula Echevarría optó por un look mucho más apropiado para un sábado noche con amigas, muy de su estilo. Un vestido de estampado de print animal en negro y rojo, con escote cruzado y manga larga con puño ajustado y efecto abullonado. Para marcar más la cintura, Paula, lo combinó con un gran cinturón con gran hebilla dorada. ¿Botas o botines? Aunque no hemos visto foto completa del estilismo, conociendo a Paula seguro que ha optado por una de estas dos opciones. ¿Vosotras que con que look de sábado noche os quedáis?