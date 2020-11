Cristina Pedroche: “tengo meses de helado y sofá y meses de aguacate y deporte a tope”

Cristina Pedroche, como embajadora de Intimina, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, asistió ayer, 26 de octubre, a un desayuno virtual en compañía de la sexóloga y experta en ciclo menstrual, Irene Aterido, la asesora nutricional, Nuria Pons Ximénez, y Pilar Ruiz, responsable de comunicación de la marca. Juntas presentaron los resultados del “II Estudio sobre regla: la importancia de la salud y el autocuidado”. Este reveló cuestiones interesantes tales como:

Casi la mitad de las españolas (45%) no sabe dónde se ubica el cérvix y el 32% desconoce la diferencia entre la vulva y la vagina

1 de cada 4 mujeres tampoco sabe lo que es el síndrome premenstrual.

4 de cada 10 españolas no sabe lo que es la ovulación. mientras que para el 21% de ellas se trata de “un proceso en el que el ovario genera un nuevo óvulo”, el restante 23% lo define como el proceso en el que “un óvulo maduro sale del cuerpo a través de la menstruación después tras no estar fecundado”.

Estas cosas son el reflejo de que, a pesar de estar en el siglo XXI, la regla no se ha naturalizado todavía. Por eso, el evento quedó englobado bajo un interesante lema: “sé tú misma, esa es la regla”. En línea con este pensamiento, la presentadora Cristina Pedroche habló del autocuidado y de lo importante que resulta conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento. “La regla es un reflejo directo de nuestra salud”, comentó la madrileña. “Para conectar con ella, es importante primero conectar con nosotras mismas”, sostuvo. Así, se mostró convencida de que “existe muchísimo desconocimiento sobre la regla y nuestro cuerpo”.

Cristina Pedroche en la presentación del estudio de Intimina en Madrid en noviembre de 2020.

Tanto Cristina Pedroche como las expertas que la acompañaron hicieron alusión también a las sensaciones que la mujer experimenta durante su menstruación: a los cambios de humor, a los antojos, a la falta de autoestima y la susceptibilidad... En este sentido, Cristina Pedroche dijo que “vivir la regla es también vivir un sinfín de emociones”. “Yo tengo meses de helado y sofá y otros de aguacate y deporte a tope, no pasa nada. ¡Lo importante es naturalizarla!”, expuso la vallecana.

Las ventajas de la copa menstrual

La copa menstrual nos ayuda a conectar con nosotras mismas porque está diseñada para adaptarse a nuestra anatomía. Las de Intimina son ultra suaves y forman un sellado con las paredes de la vagina completamente seguro. Además la copa menstrual es una opción respetuosa con nuestro cuerpo. Al estar fabricada en silicona de grado médico (un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano), no irrita ni produce sequedad. Por si esto fuera poco, usar la copa menstrual supone un importante ahorro para nuestro bolsillo porque se puede emplear hasta 10 años. Eso sin mencionar que por cada vez que tenemos el periodo y no usamos compresas ni tampones estamos también aportando nuestro granito de arena a la preservación del medioambiente.

Todo lo que tenemos que hacer es elegir la copa menstrual que más se adapte a nuestras necesidades. En este sentido es esencial conocer el tipo de flujo, la edad, si se ha tenido hijos o no y el cérvix. Con solo contemplar estas cosas estaremos conociéndonos un poquito mejor y conectando más con nosotras mismas.