Nuria Roca nos ha enamorado con el traje más original (y ‘made in spain’) perfecto para combinar con jersey de cuello alto

Nuria Roca arrasa en ‘El Hormiguero’, no solo por ser una de las colaboradores más divertidas, sino porque cada uno de los estilismos que la presentadora luce en el programa de televisión triunfa. Y esta vez ha vuelto a sorprender con un traje de chaqueta con un estampado de lo más arriesgado pero que ella luce de maravilla y además ‘made in spain’. Seguir sorprendiendo no es fácil, pero para eso tiene de su parte su gusto personal, con la originalidad primando ante todo, a verdadera fuente de inspiración a la hora de crear mezclas que conquistan a los televidentes o incluso a su círculo más cercano cada semana.

El traje, es de una marcas españolas favoritas de Nuria, Cyrana. Diseñada y fabricada en España, Cyrana nace en 2017 de la mano de Elisa Álvarez García y no es la primera vez que Nuria Roca apuesta por ella en ‘El Hormiguero’. Esta vez se trata de este traje de estampado retro que la presentadora combina a la perfección con un jersey de cuello alto negro para no pasar frío en invierno.

AMERICANA AEFHESTE (195,00€)

Americana traje.

PANTALON AEFHESTE (135€)