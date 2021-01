Tips para lograr que tus propósitos de Año Nuevo (por fin) se cumplan

El nuevo año ha comenzado, es hora de empezar a planificar qué haremos en estos próximos meses. Es probable, más todavía tras el complejo 2020, que ya hayas apuntado algunos nuevos propósitos para poner en marcha a partir de ahora. Viajar, hacer deporte, plantear objetivos profesionales...

Si es así, no dejes que se repita la historia de estos años atrás y esta lista repleta de ilusión vaya perdiendo fuerza a medida que llegamos a marzo o abril para finalmente quedar en el olvido. Ixi Ávila, coach de Inteligencia Emocional, nos ha dejado algunos tips que sí funcionan para que este 2021 tus propósitos sean más que papel.

Conecta con tu porqué y tu para qué

“Se suele decir que quien tiene un porqué, encuentra un cómo”, apunta la experta. “Cuando encontramos el significado que hay detrás de nuestras acciones es mucho más fácil persistir cuando las cosas se complican o cuando hay algún bache en el camino. Si te conectas con la razón y el propósito por el que empezaste serás capaz de recuperar la motivación y seguir hacia delante”, resalta.

Enfócate en el progreso y no en el resultado

Es uno de nuestros grandes fallos y uno de los aspectos que acaban por derribar estos propósitos. “No busques la perfección, busca el progreso”, explica Ávila. “Si tu objetivo es hacer ejercicio todos los días del año y el tercer día no llegas a tu clase de yoga y te vas a la cama sin haber hecho ejercicio, puede que tengas la tentación de tirar la toalla porque ya no vas a conseguir el resultado final tal y como te lo habías planteado”, explica. “Busca incorporar hábitos en vez de poner todo tu foco en un resultado final”, resalta. Ejemplo: ‘Hacer una dieta para perder x kilos’ es un propósito con resultado final. El día que pierdas esos kilos volverás a tus hábitos de siempre, mientras que: ‘Aprender a comer de forma saludable’ busca incorporar un hábito y es para toda la vida.

No debemos subestimar las pequeñas acciones

Es habitual pensar así y es un grave error. “Vamos a elegir una pequeña acción común como lavarse los dientes: Tardas dos minutos, no requiere esfuerzo y los resultados son difíciles de apreciar. Ahora imagínate, ¿Cómo te sentirías si no te hubieras lavado los dientes en 2 días? ¿Y en los dos últimos meses? ¿Y en 2 años? La constancia gana a la cantidad. No se trata de meterse un atracón de buenas acciones al principio del año y luego dejarlas abandonadas en el baúl de los recuerdos hasta el próximo enero. Es mejor empezar con algo fácil e ir aumentando la dificultad o la cantidad progresivamente”, explica Ixi.

Crea un plan, no te quedes solo con las intenciones

“Necesitas crear un plan que te ayude a ejecutar tus propósitos para que no se queden en simples ideas o intenciones”, apunta la experta. No es que de esta manera todo vaya a cumplirse pero sí puede ayudar a que no se quede en el olvido. “Es importante tener en cuenta qué obstáculos se pueden presentar en el camino para anticiparte y hacer una lluvia de ideas para conocer las opciones que tienes para poder superar los retos que se presenten”, resalta la coach de Inteligencia Emocional.

Utiliza una agenda o un pequeño diario

“Si no está agendado, es mucho más fácil que no ocurra”, resalta. Nada como hacerte con una en estas primeras semanas y comenzar a planificar y escribir metas y retos para los próximos días. “El objetivo es hacernos dueños de nuestro tiempo para que las distracciones y los pensamientos negativos no nos impidan llenar nuestros días de presencia”, finaliza.