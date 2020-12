¿Aún no tienes tu agenda para 2021? Estas son nuestras favoritas y las que más triunfan en Instagram para entrar con buen pie en 2021

¿Sois de las que aún necesitan una agenda (o varias) para apuntar todo en papel? Tranquilas, no sois las únicas. Nosotras nos declaramos fans de las agendas de toda la vida. Sí,que somos muy tecnológicas, muy de móvil y redes sociales pero que nadie nos quite nuestras varias agendas de papel para tenerlo todo apuntadito y organizado. ¡Qué viva la magia del papel! ¿No os encanta releer agendas de otros años? Sí, somos un poco raritas para estas cosas. Somos de las clásicas que aún tienen que apuntar todo a mano y además, es parte de nuestra zona de confort, nuestra tradición anual. Que si no hay uvas y capa de Ramontxu, para nosotras no es Fin de Año (sí, ya tenemos una edad). Y si no hay agenda 2021 a estrenar (de lo más grande y bonita posible), tampoco empieza el año. Y más este año que tenemos una ganas inmensas de dar carpetazo al 2020. ¿Preparada?

AGENDA ‘NOTEBOOKS TRACY’ (PERSONALIZABLE)

AGENDA ‘DRAMONES’ LUCÍA BE (29,95€)

AGENDA ‘LA PETITE MAFALDA’ (21,90€)

AGENDA ‘CHARUCA’ (39,80€)

AGENDA ANUAL ‘LA VECINA RUBIA’ (18€)

AGENDA SEMANAL ‘MODERNA DEL PUEBLO’ (18€)