Los alimentos que triunfarán en 2021

Predecir las tendencias alimentarias es anualmente una ardua tarea pero es muy probable que quienes lo hacen no se hayan enfrentado nunca a un pronóstico culinario tan complicado como el de 2021. Son muchos los que dicen que la pandemia lo ha cambiado todo pero no de una manera muy concreta. De lo que no cabe duda es de que, gradualmente, la hostelería recuperará el papel que le corresponde. La agencia de comunicación y marketing AF & Co. and Carbonate hace cada año un informe que refleja cuáles serán las tendencias en alimentación. Te contamos qué dice el de 2021.

Los alimentos a base de plantas o “plant based”

La alimentación vegana o vegetariana es cada vez más popular y proliferan los restaurantes que ofrecen comida o platos “plant based”. Véanse por ejemplo el ya archiconocido falso arroz de coliflor o el queso hecho de tofu. Esta tendencia irá in crescendo según el informe en 2021 y se popularizarán alimentos como:

El queso vegano de avena. La “ropa vieja” vegetariana (fruta y verdura triturada que hace las veces de carne mechada. El palmito (que se empleará como sustituto del pescado en algunas recetas. También serán muy populares todas las chips hechas de frutas y tubérculos como las chips de batata, remolacha o plátano, por ejemplo.

El sabor ganador: la quesabirria

El término quesabirria se compone de dos palabras: queso y birria. Es un platillo mexicano hecho a base de tortilla de maíz sumergida en caldo de chile, queso (generalmente de cabra) y una suerte de carne mechada (generalmente carne de cordero). Se suele acompañar de un consomé para beber. En 2020 su consumo se hizo popular el Los Ángeles y parece que ahora comienza a afianzarse en la costa este así que imaginamos que a España no tardará en llegar. Mucho menos cuando por medio de las redes sociales todo se da a conocer a pasos agigantados. ¡Démosle a la quesabirria un par de meses!

Los cócteles calientes

Los restaurantes y los bares mantendrán, consecuencia de la pandemia, abiertas sus terrazas en los meses del año más fríos. Así, el informe de tendencias alimentarias de 2021 recoge que se popularizarán los cócteles calientes. El café irlandés y el vino caliente ganarán adeptos gradualmente y poco a poco dejarán de sorprendernos los cócteles con té caliente.

Condimentos e ingredientes naturales

El mangostán en polvo se convertirá en el edulcorante alternativo de moda. En España lo comercializan ya marcas como Salud Viva. Es considerado “un superalimento” formado por la conocida “Reina de las Frutas”. El árbol de mangostán (Garcinia mangostana) es nativo de los climas tropicales del sudeste de Asia. El espino amarillo será también cada vez más popular. Se compra en polvo (Salud Viva también lo tiene) y se agrega a las bebidas, por ejemplo. Es ideal en caso de astenia, debilidad física y anemia, y para prevenir resfriados y procesos gripales. Es estimulante de la digestión, útil en caso de desórdenes gástricos como la gastritis y la gastroenteritis. Además es antidiarreico y un regenerador de la piel retrasando su envejecimiento. Funciona como preventivo contra las enfermedades cardiovasculares y la cirrosis hepática. El cacao puro se mantendrá en auge. También el reishi, del que quizá ya hayas oido hablar. Es un hongo que se consume en polvo o cápsulas que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a promover la circulación sanguínea. Los asiáticos consideran hace ya muchos años que tiene la capacidad de alargarnos la vida y de favorecer la eficacia de determinados tratamientos por lo que con una vacuna a la vista, no nos extraña que su popularidad sea cada vez mayor.

La kombucha y todo tipo de refrescos amargos de origen natural serán también tendencia. Aumentará asimismo el consumo de bebidas (leches) vegetales