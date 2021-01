5 abrigos que Amelia Bono añadiría a su armario y que ya puedes comprar en las segundas rebajas

Es una de nuestras celebrities favoritas, una verdadera fuente grandes de inspiración, tanto para el día a día como para aquellas citas más relevantes que ocupan nuestro fin de semana. Hablamos (¡cómo no!) de Amelia Bono. A golpe de propuestas repletas de básicos pero con las últimas tendencias como parte fundamental de cada una de ellas, la it girl madrileña ha logrado reunir una gran legión de seguidores a través de las redes sociales, público que no pierde detalle de cada uno de los looks que comparte en Instagram.

Pese a que el negro, según hemos podido observar en estos últimos meses y como bien le ocurre a la mayor parte de la ciudadanía, es su gran comodín a la hora de crear todo tipo de estilismos, Amelia no tiene miedo a incorporar toques de color. Verdes, rojos, e incluso naranjas o rosas tienen cabida en sus propuestas. ¡Ella sí que sabe brillar dejando de lado los clásicos!

Son muchos diseños los que podemos destacar de sus elecciones más recientes, pero sin duda alguna han sido los abrigos elegidos por Amelia en esta temporada otoño/invierno, en todas sus versiones y estilos, los que han conseguido enamorarnos. Tiene verdadera predilección por este tipo de prendas. Largos, cortas, de efecto piel, acolchados, con estampados... La empresaria no tiene miedo a combinar desde las opciones más clásicas hasta otras repletas de originalidad y estilo, una puesta que no deja de crearnos nuevas necesidades a diario.

Para todas aquellas que también han caído rendidas a su estilo, hemos recopilado algunos abrigos de estas segundas rebajas que bien podría tener Amelia en su armario. Tan solo tendrás que observar su Instagram y lo entenderás. ¿Los vas a dejar pasar?

Abrigo oversize limited edition de Zara (39,95 euros)

Zara

Abrigo pata de gallo de H&M (47,99 euros)

H&M

Abrigo acolchado cinturón de Sfera (39,99 euros)

Sfera

Abrigo pelo de Mango (45,99 euros)

Mango

Cazadora piel desmontable de Uterqüe (449 euros)