Amelia Bono se apunta a las zapatillas de firma española que triunfan entre las que más saben de moda de nuestro país

Es el momento de apostar por la marca España. Y no os lo dejaremos de repetir, si siempre hay que apostar pos nuestras firmas, ahora con la pandemia mucho más. La marca The Hoff convierte en tendencia cada modelo de zapatilla que saca y viste igual que unas botas de tacón. Por se ha convertido en la marca favorita de las que más saben de moda y este invierno será Madrid la ciudad donde más pares se vean. Y Amelia Bono ha sido la última en caer a sus pies (nunca mejor dicho).

Ana Boyer, Lucía Rivera, Paula Echevarría, Sandra Gago, Sara Carbonero o Tamara Falcó son algunas de las famosas que han caído rendidas ante esta firma de zapatillas españolas. ¿Aún no la conoces? La firma The Hoff ha conquistado a las que más saben de moda en nuestro país, ya sean famosas o estilistas. Las zapatillas que diseñan son elegantes y hacen que las puedas llevar con cualquier tipo de look. ¿Quieres saber cuál es el modelo que ha elegido Amelia Bono? Además, tienen unas suelas de lo más especiales.

El modelo de zapatilla de Amelia es el Guggenheim de 110€ y así lo definen en la web de la marca. “La brillante y redonda figura de Guggenheim es algo nunca antes visto. Un diseño tan adelantado a su tiempo que no deja a nadie indiferente. Una obra maestra creada para llamar la atención del mundo. Sólo aquellos que valoran la originalidad y la creatividad apreciarán plenamente la belleza de Guggenheim”.

Zapatillas Guggenheim.