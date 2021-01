No hay flequillo que quede mejor que el que lleva Nuria Roca; corto, despuntado y que te quita 10 años de golpe

Ya os avisábamos ayer. Nuria Roca había revolucionado con su nuevo cambio de look y nos había emplazado a todos para descubrirlo durante su tertulia en ‘El Hormiguero’. Y así ha sido. La presentadora ha apostado por la tendencia estrella en lo que ha belleza y cabello se refiere este invierno: flequillo corto recto y despuntado. Además, ha potenciado el color con un tono miel caramelo con una mezcla de babylights y balayage. ¿Qué te parece?

A todos sus compañeros de programa les ha encantado, pero su marido Juan del Val nos ha alertado de un problema con el que todas nos vamos a sentir representadas. ¿Dramas de peluquería? “El problema del pelo de Nuria, que pasa alguna vez, lo he padecido alguna vez en estos años, es que le da entre 24 y 30 horas de felicidad, a partir de ese momento empieza con una murga...No me lo tenía que haber cortado, por qué me lo he cortado, me queda muy mal’”. ¿A quién lo le ha pasado? ¡Hasta la propia Tamara Falcó se siente identificada! Lo que nosotras llamaríamos, dramas capilares del primer mundo.