Rocío Osorno sabe cuál es su romance eterno con este body de tul (y encaje) de lo más sexy para San Valentín

Porque no hay nada más importante que el amor propio por encima de todo. Si no te quieres a ti misma, no vas a poder querer a nadie más. Por eso, antes de que se celebre San Valentín este domingo, Rocío Osorno nos recuerda que no hay nada más importante que el romance eterno con uno misma. Recordamos que la influencer y diseñadora sevillana, se separó hace unos meses de su marido y padre de sus hijos, Coco Robatto (senador de Vox).

Por eso Rocío ha querido mandar este importante mensaje de amor propio en la semana del amor eterno y lo ha hecho con este body de tul y encaje de Intimissimi que es perfecto para sentirse guapa por dentro y por fuera. Porque una mujer no necesita un hombre a su lado para estar completa y feliz. Y en esta semana de mensajes de amor prefabricados hay que recordarlo. No nacimos para casarnos y tener hijos, si no para ser libre y tener un romance eterno con nosotras mismas y con quién queramos. ¿Te apuntas a celebrar San Valentín contigo misma?

“Amor propio. Romance eterno”, ha escrito Rocío Osorno junto a estas preciosas y artísticas fotos con el body en cuestión. Pero ha falta de una publicación, la sevillana nos ha dejado otra. Y también con un gran mensaje de empoderamiento femenino, “libre”.

Body de tul y encaje ‘Romantic Ramage’ (39,90€)