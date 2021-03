Di sí a los vestidos de punto si quieres ir a la última esta temporada: 7 diseños que puedes encontrar en Zara y Mango

Más allá del chándal, los joggers o las sudaderas, prendas estrella del momento, son los vestidos de punto los que acaparan la atención en esta época de entretiempo. A día de hoy, tomando nota de los visto en Instagram y de las nuevas colecciones de nuestras firmas de moda, parece imposible adentrarnos en estos meses de marzo y abril sin uno de estos favorecedores y funcionales diseños.

No hay insider que no haya sucumbido a ellos y cuente no con uno sino con varios modelos en su poder, desde Mery Turiel a Tamara Falcó o Paula Echevarría. ¿El motivo? Es una opción muy versátil, ideal para el día a día pero también para aquellas ocasiones más formales. De la mano de botas altas o botines más especiales y también de zapatillas o diseños planos como bailarinas o merceditas. ¡Será por combinaciones!

Zara y Mango cuentan con múltiples vestidos de punto entre sus novedades (midi, cortos, largos, asimétricos, de tirantes, con colores pastel...) resistirse a ellos, sobre todo después de ver nuestra selección, no será fácil.

Vestido punto asimétrico de Zara (25,95 euros)

Vestido punto aberturas de Zara (29,95 euros)

Vestido corto de punto de Mango (9,99 euros)

Vestido largo punto de Zara (29,95 euros)

Vestido punto rayas de Zara (19,95 euros)

Vestido punto de Mango (12,99 euros)

Vestido punto solapa de Zara (29,95 euros)