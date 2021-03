Si eres de las que no tiene miedo al escote, toma nota de los estilos que prometen arrasar en primavera (y que poco tienen que ver con los clásicos)

Cada temporada son nuevas prendas, estilos o siluetas las que acaparan todas las miradas y se sitúan en el punto de mira de cualquier amante de la moda. En lo que a escotes se refiere, la situación es similar.

No podemos negar que no hay nada como un escote atractivo y glamuroso para elevar una pieza e incluso un look entero. Las opciones que podemos encontrar esta época de entretiempo son múltiples, desde escotes halter, en V o perkins, hasta las opciones asimétricas (entre muchas otros), cada uno ideal para potenciar unas zonas o disimular otras. Sin embargo tan solo algunos tipos concretos de escote han logrado despuntar frente al resto y situarse como grandes protagonistas de la temporada.

Ya cuentan con el beneplácito de las expertas en moda; eso sí, te adelantamos que poco o nada tienen que ver con los clásicos y que tendrás que arriesgarte si quieres estar a la última.

Escote bardot: hombros al descubierto

Lleva tiempo en el punto de mira pero este 2021, sobre todo como protagonista de vestidos estampados, dará mucho que hablar. Es realmente favorecedor, alarga visualmente la figura y consigue que aquellas que cuenten con espalda ancha puedan disimularla rápidamente.

Escote cut out circular: el estilo más inesperado (y atrevido)

Es posiblemente el escote más en tendencia estos últimos meses, pero también el más complejo. No solo se llevan los tops o vestidos con aberturas circulares en la parte central, también en los laterales. Y tú, ¿te atreverías a seguir esta tendencia?

Escote cuadrado o rectangular: al estilo Los Bridgerton

La adorada serie de Netflix ha revolucionado a la sociedad, y también sus armarios. Los looks de sus protagonistas se han situado en el foco de atención y a día de hoy tanto las mangas abullonadas, el tul o los atractivos escotes cuadrados que destacan en sus vestidos son tendencia. No pueden ser más espectaculares y favorecedores.

Escote en la espalda: la opción más sexy

No dejamos de verlos en nuestro feed de Instagram y es que no hay diseños más sexys que aquellos que dejan toda la espalda al descubierto. Podrás añadir pequeñas cadenas para aportar el toque de glamour o elegir peinados sofisticados y pulidos que eleven más si cabe el resultado final.