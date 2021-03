La gabardina verde es la nueva estrella de la primavera: no lo decimos nosotras, sí las influencers en Instagram (y las infinitas opciones que inundan Zara, Mango o Uterqüe)

Adiós abrigos de pelo y plumíferos, hola gabardinas. La primavera está a la vuelta de la esquina y nuestro armario comienza a teñirse de estampados y alegres tonalidades, así como prendas que durante meses han estado al fondo vuelven a primera línea, es el caso de las cazadoras vaqueras, americanas o las clásicas gabardinas.

No hay prenda más versátil y funcional que una buena gabardina, ideal para el día a día pero también, siempre con los complementos adecuados, para el fin de semana. Las expertas de moda lo saben bien por eso desde que las temperaturas han comenzado a darnos un respiro no han dudado en recurrir a este tipo de prendas para confeccionar sus adorados looks. No hay duda de que aquellas con el beige como protagonista son las más habituales, sin importar la edad o el estilo, pero si tomamos nota de lo visto en Instagram bien podríamos augurar que esta temporada tendrá una dura rival: la gabardina de color verde.

Paula Echevarría, Laura Matamoros, Anna Ferrer... Las influencers que han caído rendidas ante ella son múltiples, lo que ha provocado que crezca en nosotras una nueva necesidad por seguir sus pasos. Que levante la mano quién necesita una gabardina verde en su vida cuanto antes.

La buena noticia es que este tipo de gabardinas tan alegres y favorecedoras inundan nuestras firmas de cabecera (Zara, Mango H&M...) y hacernos con una similar a la de nuestros referentes en materia de estilo no es complicado. Aquí una recopilación de las más bonitas y especiales. Y tú, ¿cuál eliges?

Parka larga capucha de Zara (59,95 euros)

Zara

Trench fluido cinturón de Mango (59,99 euros)

Mango

Gabardina Believe in yourself de The Are (64,95 euros)

The Are

Gabardina verde oliva de H&M (59,99 euros)

H&M

Trench fluido corto de Stradivarius (35,95 euros)