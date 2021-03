Amelia Bono no quiere esperar más a la primavera y se atreve a estrenar ya las sandalias con pantalones de piel

Lo que está claro es que Amelia Bono no es friolera como yo, porque solo de verla me estoy congelado y eso que hoy en Barcelona luce el sol y el cielo azul. ¿Pero sandalias en marzo? Yo ya os digo que ni loca, me moriría de frío. Pero oye, es ver a Amelia Bono y solo pensar en lo bien que quedan. ¿Puede triunfar más con este lookazo de jueves? Ya os lo digo yo, no.

Y es que Amelia Bono ha combinado un look muy de su estilo, jersey azul, blazer oversize negra y pantalones de piel con estas sandalias amarillas que van a ser máxima tendencia esta primavera. ¿Te atreves a lucirlas ya?