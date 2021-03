Cuando Amelia Bono lleva un vestido largo de raso con deportivas (y calcetines a la vista) es que es tendencia máxima

Amelia Bono se ha convertido en una de las reinas de la moda y las tendencias de nuestro país. Y la verdad es que se ha ganado este título con mérito propio. Y es que no nos deja de sorprender con cada look que publica en su cuenta de Instagram, con un estilo muy marcado pero sin dejar de arriesgar con las últimas tendencias. Y esta vez Amelia ha versionado la moda de llevar los calcetines a la vista, pero esta vez no por encima de los leggings, si no con vestido largo de raso con apertura, zapatillas y bolso de lujo.

¿Qué te parece? A nosotras no nos puede gustar más esta versión de lo más arriesgada y en tendencia.

Amelia Bono con vestido y zapatillas.