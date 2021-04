Las AMIGAS DE VERDAD ahora también coinciden llevando la mascarilla (más bonita y primaveral) igual, palabra de María Pombo y Laura Matamoros

Cosas de la nueva normalidad y de la pandemia, amigas. Antes coincidíamos con nuestras amigas llevando el mismo vestido, los mismos zapatos o collares, y ahora con las mascarillas. Y es que queremos o no, se ha convertido en el complemento estrella (y obligatorio) del último año. Y si no que se lo digan a María Pombo y Laura Matamoros que han coincidido este Viernes Santo con la misma mascarilla. Y como no, es de la marca que más triunfa en Instagram y en la calle, Maskk. Y con las que María Pombo tiene su propia colección.

María Pombo y Laura Matamoros con la misma mascarilla.

Aunque esta vez, María no ha llevado una mascarilla de su colección si no este diseño de estampado floral que es precioso y de lo más primaveral. Esta hace envíos internacionales y por supuesto los modelos son absolutamente unisex. Todas están hechas con materiales certificados, llevan tres capas de protección, son transpirables, reutilizables y sostenibles. No contienen materiales tóxicos y aguantan hasta 25 lavados.

Maskk One es la mascarilla social altamente respirable con correas ajustables para una mayor comodidad. Está hecha con materiales extremadamente suaves que proporcionan un toque perfecto. Maskk One hace que la protección personal sea menos fría y más divertida al ofrecer un diseño creativo.

Maskk One Reusable Mask – Lagoon (12,99€)