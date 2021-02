No hay mayor tendencia que María Pombo con las nuevas zapatillas (y más bastas) de New Balance que aman las chicas pijas de Madrid

Y es que María Pombo es mucha María Pombo. Por eso es la influencer estrella en nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Hablamos de las deportivas estrella del 2020 que se han vuelto imprescindibles este este 2021. Sí, no hay duda, estamos hablando de las zapatillas New Balance.

Stories de María Pombo.

¿Qué modelo son las New Balance de María Pombo? Son las WX452 y las hemos encontrado en la web de Zalando por 84,95€ y en diferentes colores. ¡Las necesitamos en nuestros pies, ya de ya!

WX452 - Zapatillas