Amiga, no busques más: la blusa anudada más bonita de la primavera es ‘made in spain’ y queda de maravilla con blazer y vaqueros

Entre tantas fotos de vacaciones y torrijas, mientras aquí estamos nosotras trabajando y madrugando, se agradece ver lookazos como el de María Fernández - Rubíes, que te alegra el sábado y la Semana Santa enterita. Y es que la influencer ha lucido una blusa preciosa floral anudada, que ya os venimos avisando que es tendencia máxima esta primavera, y encima es de la marca española Sophie and Lucie. Una firma homónima de las hermanas Sofía y Lucía Roca que nos tiene robado el corazón desde 2016 cuando nació con el objetivo de vestir a mujeres con personalidad, interesadas en la moda y las tendencias y que buscasen piezas diferentes, de calidad y que pudiesen llevar en cualquier ocasión. ¡Bravo, por ellas!

¿La mala noticia? Que de momento no está disponible en la web de la firma, no sabemos si es porque ya se ha agotado o porque aún no ha salido a la venta. Pero eso sí, os animamos a entrar en su web porque tienen prendas tan maravillosas que os vais a enamorar de todo. Y si tenéis una boda, bautizo o comunión, esta es vuestra firma.

¿La buena noticia? Que el blazer que lleva María también es ‘made in spain’, de Laagam y si que está a la venta en su web.

Sartorial blazer (79€)