Nosotras ya nos hemos olvidado de las medias (como Eugenia Osborne) gracias a este ritual de dos pasos que te hará lucir unas piernas bronceadas perfectas y sin filtros de Instagram

Ay, amigas. ¿Buscando el bronceado perfecto para lucir piernas sin medias? Qué sí, que ya sabemos que ha llegado la primavera y con ella las ganas de lucirlas para estrenar todos esos vestidos y faldas que se nos quedaron la primavera pasada confinados en nuestro armario. ¿La solución? Tranquilas, que nosotras tampoco estamos en Tulum como medio Instagram, si no aquí dándole a la tecla. Y cómo bien sabéis, la luz del ordenador no nos va a poner morenas. ¡Ojalá, pero no! Pero eso sí, hemos encontrado el TRUCO DEFINITIVO para lucir piernas bronceadas perfectas sin que te de un rayo de sol. Y tranquilas, que no es ningún autobronceador de estos que te deja a parches o de color naranjito. Qué oye, es uno de los colores de la temporada, pero para tu ropa, no para tus piernas.

Stories Eugenia Osborne.

Sí, sí, que ya os lo contamos. Que no cunda el pánico. No os hacemos esperar más. Pero, spoiler: vas a ir corriendo a comprarlo. Palabrita de Lifestyle y de Eugenia Osborne. ¿Magia? No, pero casi. Todo gracias a una de nuestras marcas favoritas de belleza del mercado en España. Bueno, la nuestra, la de Paula Echevarría, Esmeralda Moya, Vicky Martín Berrocal... Y obviamente, estamos hablando de E’lifexir, que como siempre ha encontrado la solución y se vuelven a convertir nuestra salvación para dejar de lucir unas piernas más blancas que las de Casper. Y todo gracias a su ritual en dos pasos con sus productos más jóvenes en el mercado: Cacao Sense y el nuevo Color Dren.

1. E’LIFEXIR DERMO CACAO SENSE

La regla número uno es preparar la piel, para que el bronceado sea bonito y no quede a parches. Y os lo dice aquí la experta en quedarse como un Dalmata cada verano. Pero ahora, mi mejor amigo (y el vuestro) es un buen exfoliante que deje la piel uniforme y suave. Pero podemos tener aún más gracias Phergal Laboratorios, que lanza su exfoliante reductor y reafirmante, E’LIFEXIR DERMO CACAO SENSE. Sí, amiga has leído bien, su fórmula multiactiva ayuda a reducir la piel de naranja en un 20% y la grasa un 7%, reafirma y aporta el tacto suave y la luminosidad instantánea que buscábamos.

¿Cómo utilizarlo? En la ducha, déjate envolver por una experiencia sensorial única, mientras te ayuda a combatir la celulitis y purificar la piel.

¿Qué más se puede pedir? Que solo cuesta 16,85€.

2. E’LIFEXIR DERMO COLOR DREN

Y el segundo paso para tu moreno soñado, un gel con efecto ‘Photoshop instantáneo’, que da a la piel de tus piernas un tono dorado veraniego, E’LIFEXIR COLOR DREN. Testado dermatológicamente, apto para todo tipo de pieles, ayuda a eliminar líquidos, drenar y estilizar tus piernas. ¿Lo mejor? Es de rápido secado y NO mancha la ropa. Gracias, E’lifexir. Mis sábanas y pijamas os lo van a agradecer profundamente.

Y además, su fórmula lo convierte en un producto de triple acción, maquilla, gracias a los pigmentos instant nude que unifican el tono y atenúan imperfecciones, drena y estiliza, por su complejo Varitonic, y prepara tu piel para el bronceado con Melanobronze.

¿Cómo aplicarlo? Debes aplicarlo en tus piernas como una base de maquillaje, masajeando suavemente de tobillos a muslos.

Su precio es de 21,50€.