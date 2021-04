Las chicas listas como Paula Echevarría saben que este es su aliado infalible contra la celulitis para lucir piernas esta primavera (y verano)

No hay nada que nos guste más que Paula Echevarría nos comparta sus secretos de belleza, y más ahora que está embarazada. Y más con esos problemillas de belleza que nos afectan a todas. Y es que si estás leyendo esto es porque has tenido o tienes celulitis o porque sabes que seguramente la vayas a tener y quieres prevenir el problema. Librarse no es tan sencillo. Nueve de cada diez mujeres tienen celulitis en la actualidad. De hecho, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEVD), entre un 85% y un 98% de las mujeres tiene celulitis en algún momento de su vida a partir de la adolescencia.

Sí, no estamos solas. Y es algo que con la llegada de la primavera aún nos preocupa más con las ganas de empezar a lucir piernas. ¿Preparadas para combatirla?

Decir adiós a la celulitis en 14 días es posible. Y Paula Echevarría nos ha compartido su secreto a través de su cuenta de Instagram. Y como no podía ser de otra manera, se trata de un producto de E’lifexir, una de sus marcas de belleza favoritas que además se vende en farmacia. Y lo mejor es que es apta durante el embarazo y la lactancia. Como dice Paula, está siendo su gran aliado estos meses.

Stories Paula Echevarría.

Y esta vez se trata de esta emulsión tensora y reductora e’lifexir Dermo Minucell. Esta genial crema para la celulitis, tiene una potente fórmula multiactiva, que contiene cafeína, creatina y el tripéptido GHK, actuándo a 3 niveles reafirmando, reduciendo y definiendo tu figura.

Decir adiós a la celulitis va a ser más sencillo que nunca con esta emulsión tensora y reductora de rápida absorción, que actúa en las zonas afectadas. Gracias a su fórmula multiactiva, conseguir una piel suave y lisa es posible en tan solo 14 días. Su combinación de activos actúa en 3 niveles:

1 - PCK-BLOCK: Liposomas de alta penetración que llegan hasta las capas más profundas, formulados con cafeína y carnitina, que reducen los acúmulos grasos, y activos venotónicos como el ruscus, la hiedra y la escina que mejoran la microcirculación eliminando líquidos.

2 - TRIPÉPTIDO GHK: para una acción detoxificante inmediata.

3- PHYTOESFINGOSINE: para un acción reafirmante y antiestrías, que le devuelve a la piel su firmeza y vitalidad

BENEFICIOS

Con esta crema para la celulitis, remodela el contorno del cuerpo eliminando la piel de naranja entre otros beneficios, como:

1 - Elimina la celulitis de las zonas afectadas, actuando directamente sobre ellas.

2 - Aporta un plus de hidratación y firmeza.

3 - Piel lisa, y luminosa al instante. 4 - De textura suave y fundente, de rápida absorción.

RESULTADOS

Con un efecto reductor ultra rápido, la crema anticelulítica Minucell actúa directamente en las zonas afectadas, consiguiendo unos resultados visibles en 14 días:

1 - Remodela el contorno y reduce la piel de naranja hasta un 75%.

2 - Mejora la firmeza y suaviza la piel.

¿CÓMO UTILIZARLO?

Aplicar en pequeña cantidad dos veces al día, mañana y noche, extendiendo el producto con un intenso masaje circular, ascendente en las zonas afectadas (como muslos, abdomen o glúteos). ¿Su precio? 13,40€.