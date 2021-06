Aitana lo tiene claro, para una noche de chicas con Ester Expósito SOLO necesita un vestido lencero y una chaqueta vaquera para ser la REINA DEL VERANO

¿Habrán comentado la nueva temporada de Élite ya disponible en Netflix? Pues eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Aitana se ha vuelto a marcar un lookazo. ¡Y van dos en un mismo fin de semana. Después de enamorarnos con su look ‘made in spain’ en LOS40 Primavera Pop en Madrid, ahora lo ha hecho con este estilismo perfecto para una noche de chicas en las azoteas de Madrid con Ester Expósito. Ellas sí que son Lady Madrid.

Y para la ocasión, Aitana ha optado por lucir un vestido lencero que ha combinado con una cazadora vaquera para contrarrestar la bajada de temperaturas que estamos viviendo estos días en Madrid. ¿Cuándo decís que vuelve el calor?

¡No se puede ser más sexy que Aitana y Ester Expósito! Vestido lencero o ‘slip dress’, es la tendencia de la temporada. Sí, amiga esa que Kate Moss vestía sin cesar en los 90 y que ahora vuelve para este verano 2021. Esta primavera-verano 2021, el slip dress no ha dejado de estar presente sobre algunas de las pasarelas más destacadas de la industria y Aitana Ocaña como buena amante de la moda lo sabe. El vestido lencero es inmortal y cada año se reiventa, pero este verano vuelve con más fuerza gracias al auge de las tendencias de los 90.

¿Quieres copiar el look de Aitana para una noche de chicas? ¡Aquí tienes diferentes opciones de vestidos lenceros low cost!

