Di sí a los pantalones blancos: así los llevan las expertas en moda en Instagram para estilizar la figura (y no al contrario)

Temporada tras temporada, por encima de nuevas y arriesgadas tendencias, un diseño consigue posicionarse como una apuesta segura durante la época estival. Un aliado para looks de día y de noche, que nunca deja de darnos alegría en los meses de sol. Hablamos de los pantalones blancos.

Junto a los jeans clásicos, el básico por excelencia de cualquier armario, o los de color negro, estos pantalones pasan a ser una de nuestras primeras opciones cuando el sol, como ya sucede a día de hoy, comienza a protagonizar nuestros días. Versátiles, con cierta originalidad y capaces de elevar hasta el look más sencillo. No conocen de límites, de ahí que nadie quiera quedarse sin un par para estas próximas semanas. Desde camisas o tops a juego, es decir con el blanco como único color, o con aquellas que incorporan todo tipo de tonos y estampados; asimismo aceptan desde el calzado más simple hasta aquel que puede dar un giro a tu propuesta y convertirla en un lookazo de noche. ¿Por qué no?

En cuanto a tipos, cada vez el abanico se amplia más y encontrar opciones largas, cortas, de estilo culotte, palazo, con pinzas, de lino o en tejido denim es realmente fácil. No hay firma que no apueste por ellos, y claro, las expertas en moda tampoco los dejan pasar. Ni las de 20, ni tampoco las de 50 y 60.

Los looks con ellos como protagonistas no cesan en el feed de Instagram, cada vez son más las influencers y celebrities que encuentran en ellos un gran comodín. Porque lejos de lo que podríamos pensar, los pantalones blancos no suman centímetros a tu figura ni son incapaces de estilizarla, todo lo contrario. Si sabes llevarlo de la forma correcta, de la que nos enseñan las expertas a través de sus perfiles, podrás decir que favorecen tanto o más que unos negros. ¿Ahora quién dice que no a esta prenda?

Aquí una selección de looks vistos en Instagram con estos pantalones como pieza principal que pueden ser de gran ayuda de aquí a lo que queda de verano. No los dejes escapar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.