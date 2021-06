7 looks con pantalones vaqueros (vistos en Instagram) para 7 días de la semana que nada tienen que ver y son un acierto seguro

Recurrir al pantalón vaquero para confeccionar looks es un habitual. Bien podríamos decir que son estos diseños denim los que salvan nuestro día a día. No importa si es lunes o sábado, si vas a acudir a la oficina o simplemente es tu día libre, todos los estilismos protagonizados por jeans, de su versión más corta y rompedora a la silueta clásica ajustada (los amados pitillo), son un acierto seguro. Y en eso nos apoyamos cada mañana.

Las dudas sobre como vestir en estas primeras semanas de junio, donde en muchos lugares las temperaturas parecen de agosto y en otros parece que el verano todavía está lejos, son muchas, de ahí que estos pantalones (tan repetidos en nuestro armario) se conviertan en nuestro comodín, una opción por la que optar una y otra vez. Porque, ¿eres consciente de cuántos jeans tienes en el armario? Muy posiblemente más de los que imaginas, otro punto a favor para poder elegirlos sin repetir ni una vez.

Instagram nos deja claro que no solo nosotras optamos por vaqueros de lunes a domingo, también las expertas en moda lo hacen, dejándonos grandes outfits en los que inspirarnos. Tanto combinaciones básicas, con camisas y tops en blanco y negro y jeans rectos, como opciones más rompedoras con opciones bicolor, de estilo biker o con gran campana junto a camisetas asimétricas o con grandes estampados. Nada mejor que la app de fotografía para nutrirnos de los trucos de las que más saben.

Para facilitarte este complejo mes, en lo que a moda se refiere, hemos tomado nota de algunos de los looks con jeans vistos en Instagram. Opciones que para nosotras han sido de gran ayuda y que posiblemente, si eres tan fanática de los pantalones vaqueros como nosotras (o incluso más) se conviertan en tu mejor espejo. Toma nota de estos 7 looks de la plataforma con los vaqueros como protagonistas para vestir con esta prenda de lunes a domingo (sí, también para tus días más especiales) y que no sea aburrido y mucho menos clásico. ¿A qué esperas para seguir nuestros pasos?

1. Lunes: outfit para un día de recados

2. Martes: combinación para una salida con amigas

3. Miércoles: ¿qué me pongo para una reunión de trabajo?

4. Jueves: la opción clásica de look de oficina

5. Viernes: un look más informal, el fin de semana está ahí

6. Sábado: el look más especial y atrevido de la semana

7. Domingo: optamos por la comodidad para pasar el día fuera de casa