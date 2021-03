Para las fanáticas de los pantalones blancos, tenemos los 5 tips necesarios para que llevarlos durante todo el año no sea un problema

Que los pantalones blancos son una pieza fundamental en nuestro armario con la llegada de las buenas temperaturas es indiscutible, nada como crear looks con ellos como protagonistas cuando el bronceado comienza a ser notorio en nuestra piel. No podemos ocultar nuestra emoción al pensarlo. Pero. ¿y qué hay de los meses de frío? Hace varias temporadas que tanto las firmas de moda como los grandes referentes de estilo terminaron por convencernos de que apostar por ellos en diciembre también era posible. Y en enero, febrero...

Puede parecer complicado en un primer momento, estamos acostumbradas a tirar de clásicos vaqueros o de opciones en negro durante la época de frío, posiblemente sean esos diseños los más habituales en cualquier armario durante los meses de invierno. Pero eso no quiere decir que no podamos confeccionar looks de ensueño con estos pantalones en atractivo tono blanco como pieza principal. Sino que se lo digan a Tamara Falcó, fan confesa de este tipo de propuestas. Al igual que múltiples influencers nacionales.

Como en todo (una lección que en moda siempre funciona), es cuestión de encontrar los mejores aliados, si en verano son los colores pastel o los atractivos estampados nuestra pieza de unión, con las bajas temperaturas debemos optar por looks monocolor, combinaciones con negro, beige, azul marino... Aquí va una recopilación de tips que hemos descubierto gracias a Instagram y prometen ayudarte en tu apuesta por los pantalones blancos más allá del verano. ¡Toma nota!