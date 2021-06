Si ya tienes multitud de jeans en tu armario y te apetece innovar, apúntate a LA tendencia de los pantalones de lino: favorecen, elevan cualquier look y están de moda

Los pantalones vaqueros son el básico por excelencia de cualquier armario. Ahora que el verano ha llegado son los shorts o bermudas en este tejido denim los que roban el protagonismo a los clásicos pitillo o de estilo mom. Nunca dejamos de recurrir a ellos, ni siquiera en las épocas más calurosas. Aunque es innegable que nuevas alternativas aparecen en escena, más ligeras y frescas, para hacer tambalear su reinado, sobre todo durante los meses de sol. Los pantalones de lino son el ejemplo más reciente.

El crochet está de moda pero será el lino, como sucede temporada tras temporada, el que vuelva a situarse como la opción más segura para deslumbrar en verano. La variedad de prendas con este tejido como protagonista se repiten entre las colecciones estivales de nuestras firmas favoritas, de vestidos a tops, faldas o total looks; aunque sin duda alguna son los pantalones de lino los que consiguen despuntar frente al resto.

Largos, cortos, de estilo culotte, en blanco, con estampados... Son muchos los modelos que podemos añadir al armario, quizás ahí esté la clave de su éxito entre las expertas en moda. Parece que crear looks con ellos como protagonistas está a la orden del día. Y es que otra cosa no, pero es difícil no confeccionar outfit de ensueño, tanto de día como de noche, con estos diseños como eje central. Elevan hasta las propuestas más básicas.

Por ello, conscientes de su poder y del triunfo que será seguir los pasos de las influencers estas próximas semanas, hemos seleccionado algunos de los pantalones de lino que destacan en marcas como Zara, Mango o H&M para que puedas seguir esta tendencia cuanto antes. ¿Todavía te lo tienes que pensar?

Pantalones de lino: los mejores aliados del verano

Pantalón 100% lino de Mango (19,99 euros)

Pantalón 100% lino de Mango

Pantalón lino wide leg de Zara (29,99 euros)

Pantalón lino wide leg de Zara

Pantalón corto con lino de H&M (14,99 euros)

Shorts lino estampado de H&M

Pantalón con lino estampado de Zara (17,99 euros)

Pantalón de lino estampado de Zara

Pantalón fluido lyocell de Massimo Dutti (49,95 euros)

Pantalón lino lyocell de Massimo Dutti

Pantalón corto lino de Oysho (14,99 euros)

Shorts de lino de Oysho

Bermudas en mezcla de lino de H&M (29,99 euros)