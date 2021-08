Hasta estando en cuarentena ALBA DÍAZ se marca un LOOKAZO de DIVA con el KIMONO que se ha convertido en la prenda estrella del verano

De tal palo, tal astilla. Y es que Alba Díaz no pierde ni el estilo ni el buen humor ni estando de cuarentena. Hija de Vicky Martín Berrocal tenía que ser. ¿Buscando el lookazo de la semana? Pues nosotras ya lo hemos encontrado. Y es que ha ido verle este kimono a Alba Díaz y enamorarnos locamente. Es esa prenda que te hace el look y que no te vas a querer quitar 24/7, ya sea para ir a trabajar o de tardeo con amiga. Además, es perfecto para llevarlo ya con shorts y camiseta blanca o como vestido. O digo más amigas, es ideal también para llevarlo a la playa con un bañador debajo o un bikini. ¡Amor a primera vista!

Stories de Alba Díaz.

El de Alba Díaz es de Ari Brand y es una maravilla. ¿Aún no tenéis un kimono en vuestro armario? ¡Pues ya estáis tardando!