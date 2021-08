Todos los ATARDECERES DE VERANO que quedan queremos vivirlos con la FALDA PAREO de Zara que ha ENAMORADO A ALEJANDRA RUBIO (y con botas cowboy)

Ya no hay ninguna duda. Está por todas partes y ya es la tendencia estrella del verano. Sí, amigas, estamos hablando de la falda pareo que no dejamos de ver en Marbella, Ibiza o en plena Gran Vía de Madrid. La llamada falda pareo es una de las favoritas de las colecciones de 2021, un hecho que no puede tener mayores connotaciones veraniegas. Desde firmas como Vince a Michael Kors pasando por todas las marcas de Inditex. Y Alejandra Rubio ha hecho que nos enamoremos de esta falda pareo de Zara que ya arrasa hace meses.

¿Lo que más nos gusta? Que a parte de con un crop top, Alejandra Rubio la haya combinado con unas botas, que ya sabéis que nosotras somos fans y defensoras de las botas hasta en verano. ¿No me digáis que no le da otro rollazo? ¡Nos encanta!

Una falda pareo corta de tiro alto con bajo asimétrico y cierre tipo pareo con lazadas en mismo tejido. Por no hablar del estampado que es una maravilla.

FALDA PAREO ESTAMPADA (25,95€)

