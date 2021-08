Rocío Osorno tiene el perfecto Little Black Dress, y es de una marca low cost

Con las últimas semanas del verano por delante, no esperan unos días llenos de fiestas regionales, calor, largas jornadas a pie de playa y atardeceres desde el chiringuito. Pero las Influencers saben a la perfección que la época estival todavía no ha terminado, y que es el momento perfecto para sacar a relucir los últimos bikinis y bañadores, pero también los looks más ligeros que en a penas un mes las temperaturas no nos dejarán llevar.

Eso es lo que ha debido pensar Rocío Osorno durante sus vacaciones en Tarifa. Y es que la instagrammer ha sorprendido a sus seguidores apareciendo en sus stories de la red social con un bonito vestido negro corto que se nos antoja el perfecto Little Black Dress para lucir en las noches que quedan de verano. Y es que además de sencillo, el vestido incluye uno de los detalles más aclamados de este año y que más hemos visto, la abertura lateral o cut-out.

Rocío Osorno con vestido de Pull&Bear

Rocío elige llevarlo en la versión más minimalista, esto es acompañado simplemente por unas sencillas sandalias romanas planas en color negro con detalles de tachuelas, de Maison Valentino. Una reinterpretación en forma de chancla de los aclamados Rockstud de la casa italiana. Y aunque nos encanta esta combinación, lo cierto es que también se nos antoja perfecto para lucirlo con zapatos de tacón con un color potente, incluso efecto neón o deportivas para patear la ciudad durante el día.

Detalle del vestido negro de Pull&Bear de Rocío Osorno

Vestido corto de tirantes con cut out, de Pull&Bear (19,99 euros)