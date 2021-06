Lucía Rivera tiene el ‘Little Black Dress’ de Pull&Bear que necesitas para triunfar este verano y ser la MÁS SEXY de Mallorca o Madrid

Little Black Dress, también conocido como LBD, por sus siglas, se podría traducir en español como Vestido Mini Negro. Y es que es justamente eso lo que es: un minivestido negro. Se trata de una de las prendas que nunca puede faltar en el armario de una buena ‘insider’ de moda y estoy convencida de que todas vosotras contáis con uno entre vuestras perchas. ¿Aún no tienes uno? Pues este de Pull&Bear que nos acaba de descubrir Lucía Rivera es el más sexy para triunfar este verano y no se te va a escapar en las rebajas de la marca de Inditex.

Un vestido corto de tirantes finos con detalle cut out en un lateral y escote recto. ¡Maravilla!

Vestido corto tirantes cut out (19,99 €)

Vestido corto.