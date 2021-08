MARÍA POMBO sabe que este top de punto (al más puro estilo años 70) es el que mejor queda con VAQUEROS anchos blancos si veraneas en el norte o shorts y botas cowboy para ir a Menorca

¿Vacaciones en el norte? Pues si eres de las que verdad se han ido de vacaciones en el norte, vas a necesitar (muy fuerte) copiarle este look a María Pombo. Que por algo ella es la reina del veraneo en el norte. Pues, amiga, si no sabes aún que meter en la maleta, lo tienes fácil. Solo tienes que abrir la cuenta de Instagram de María Pombo e inspirarte con todos sus looks. Ella que año tras año, nos ha dejado claro que es la reina de las tendencias en sus veranos en Cantabria. Y después de la camisa y el chaleco más boho, ahora nos ha enamorado con este top al más puro estilo años 70 que ha combinado con un vaquero ancho blanco.

¿De dónde es el top de María Pombo? Pues nos lo ha chivado ella misma. Es de Basyco Jerez, sí, la misma marca del chaleco que se agotó en hora. ¿Se repetirá el efecto Pombo? Eso sí, también nos encanta como lo combinan las chicas de la marca con un short blanco y botas cowboy. ¡Fantasía!

De momento sigue disponible en la web de Basyco Jerez y aquí os lo dejamos para que podáis copiárselo a María Pombo antes que se agoté. ¿Puede tener una combinación de colores más bonita? ¡No! Y amigas, que envidia esas temperaturas en el norte. ¿Quién se apunta a una escapada?

TOP VERONA (15,99€)

