Cambiamos todos nuestros VESTIDOS largos de verano por este KIMONO de Zara que queda genial con vaqueros y Converse a los 20 o a los 50

Sí, amiga, has leído bien. Te vas a olvidar de todos tus vestidos largos de verano cuando veas el kimono bordado de edición limitada de Zara que acaba de estrenar Carmen Gimeno. Un kimono de esos que vas a necesitar meter hoy mismo en tu maleta de vacaciones si aún no te has ido o en tu armario. Una de esas prendas especiales que van a querer compartir madres e hijas porque te hacen el look tengas 20 o 50 años.

¿Qué no te lo crees? Espera a ver el lookazo que se ha marcado Carmen Gimeno con camiseta blanca, vaqueros y Converse. Un look perfecto para llevar 24/7 y por la noche cambias las zapatillas por unas sandalias de tacón y ya tienes el estilismo perfecto.

KIMONO BORDADO LIMITED EDITION (89,95€)

Kimono bordado.

Kimono bordado.