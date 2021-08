Si las INFLUENCERS DE 50 AÑOS combinan los vestidos de crochet más ibicencos con Converse es porque es tendencia máxima

Y no podía ser otra que nuestra Carmen Gimeno. Y es que no hay otra influencer de más de 50 años que combine mejor todas las prendas que te puedas imaginar con Converse. Desde las más elegantes a las más casuals. Y hoy lo ha vuelto a hacer. ¿Aún no has visto su lookazo de miércoles? Prepárate. Y es que Carmen Gimeno ha combinado el vestido midi de crochet de nueva colección de Zara (más bonito) con las zapatillas Converse de toda la vida. ¡Fantasía, amigas!

Se trata de este vestido midi de escote pico y manga larga de crochet con flores en blanco y azul. Eso sí, ya puedes ir buscando un forro porque ya avisan en la web de Zara que esta prenda no lo lleva.

VESTIDO MIDI CROCHET (49,95€)

Vestido midi crochet.

