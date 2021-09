Las chicas más alternativas de la moda van a querer llevar este total look de Zara antes de que llegue el invierno

Hay varias tendencias que han pegado tan fuerte este verano que lo más seguro es que nos acompañen todavía algunas semanas más a pesar de la llegada del otoño. Especialmente aquellas que aguantan bien la llegada de la bajada de las temperaturas y los días en la ciudad. Además, siempre digo a la gente que esta es la época perfecta para innovar y arriesgar, probando mezclas y combinaciones que el calor del verano o por el contrario el frío del invierno nos hacen difíciles de defender.

Vestidos veraniegos cortos con botas de invierno, chaquetas a modo de vestido, o pantalones largos con sandalias y chanclas... Los mix más locos del mundo de la moda tienen en el otoño su parque de juegos. Pero además, una corriente en el mundo de las redes sociales cada vez más a la alza se impone entre las expertas en moda: el conseguir un estilo único a base de mezclas aparentemente imposibles. Y como no podía ser de otra manera, hay algunas musas de Instagram que nos ayudan mucho con esto.

Uno de mis ejemplos favoritos es Blanca Miró, quien no hay prenda que se le resista, y se atreve con las tendencias más atrevidas y arriesgadas, y sobre todo no tener miedo al color y a su mezcla. Y es que el estilo de la diseñadora, como el de otras como Mónica Anoz o María de la Orden puede que no sea tan conocido y viral como el de otras influencers que acumulan muchos más seguidores en la red social, pero sin duda son un ejemplo claro de cómo la moda existe también para divertirnos y experimentar con ella, dando como resultado un estilo propio que exprese nuestra personalidad, y que resultan tan sumamente originales que difícilmente coincidiremos con otra persona.

Pero para conseguirlo no hace falta irse a marcas prohibitivas o desconocidas (aunque descubrir firmas nuevas menos conocidas siempre es un punto a favor de estas influencers), y es que acudiendo a nuestras firmas de cabecera podemos conseguir un look igual de especial, solo hay que saber mirar bien.

Mirando las últimas propuestas de Zara nos hemos encontrado con un total look que estamos segura que conquistará a la trendsetter más exigente, y que además de demostrar un gran manejo de la mezcla de capas, podemos emular con muy poco dinero y añadirle complementos que ta tenemos en casa. ¡Toma nota!

Top tirantes red, de Zara (12,95 euros)

Jeans ZW The Marine Straight (29,95 euros)