El estilazo ‘made in Spain’ de CLAUDIA OSBORNE en la Feria del Libro de Madrid es todo lo que necesitamos este SEPTIEMBRE para volver a la oficina

No hay nada más otoño que pensar en libros, chaqueta de lana gustositas y velas encendidas mientras en la calle llueve. Sí, me estoy dando cuenta que este día nublado que ha salido hoy en Madrid me ha activado el modo otoño totalmente. Y a vosotras os va a pasar lo mismo que a mi cuando veáis el lookazo que se ha marcado Claudia Osborne en la firma de su libro en la Feria del Libro de Madrid. En septiembre del año pasado, la hija de Bertín Osborne publicó su primer libro, ‘Lo mejor de ti’, una obra que trata sobre “el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz”. Según la autora, “este libro te acompañará en un viaje único a lo más profundo de ti. En esta travesía conocerás tus luces y tus sombras, descubrirás cómo funcionas y encontrarás todas las respuestas a tus preguntas”.

Stories de Claudia Osborne. FOTO: @clo_osborne

Y ahora Claudia Osborne nos ha enamorado con su lookazo ‘made in Spain’ que es perfecto para volver a la oficina en septiembre y para todos los días de otoño. Una camisa de lo más romántica y especial que ha combinado con unos pantalones de cuadros en tonos lilas y naranjas.

Stories de Claudia Osborne. FOTO: @clo_osborne

Munna blouse (130€)

Blusa. FOTO: Es Fasc

Chiara Trousers (75€)