Las Converse se llenan de flores para celebrar el otoño, y nosotras no hemos podido evitar caer enamoradas de sus nuevos modelos

Llevamos semanas diciéndolo y ofreciéndote mil opciones para que elijas la que más va con tu armario y hasta con tu economía. Y es que si hace años que la tendencia era cada vez más fuerte, esta temporada será totalmente irrefutable. ¿A qué nos referimos? Pues a las zapatillas. Porque si bien hace ya mucho tiempo que dejaron su terreno propio de gimnasios y pistas de entrenamiento, lo cierto es que cada vez más es tan imprescindible en el zapatero femenino que es difícil encontrar una mujer que no posea más de un modelo. No importa la edad ni el estilo, y ni siquiera ya el tipo de vida. Las zapatillas de deporte vinieron para quedarse y las marcas lo saben, por ello ya no sorprende que cada poco tiempo se rompan la cabeza pensando en nuevos modelos y diseños con los que sorprendernos y conseguir que se conviertan en objeto de deseo.

Desde que este tipo de calzado se popularizó entre la población urbanita y consiguió pisar hasta oficinas y otros puestos de trabajo, llegando a convertirse muchas veces en parte de un uniforme tácito compuesto por trajes sastre y deportivas, muchas son las firmas que han visto en ello una oportunidad de convertirlas en un auténtico accesorio de lujo, elevándolas a la misma categoría que zapatos de tacón o bolsos de marca. Tal ha sido su éxito en la última época que algunos modelos se han vitalizado de tal manera que han conseguido doblar varias veces su precio, muchas veces sin explicación concreta, más que la demanda y el deseo del público en general.

Pero más allá de las modas, hay modelos clásicos que siempre permanecerán en nuestro armario sin pasar de moda, y que desde su aparición han conseguido convertirse en sinónimo de estilo y de buen gusto. Algo así como la versión en zapatos de un buen vaquero recto. Entre todos ellos, te hemos destacado varias veces las Converse como la mejor compra que puedes hacer si quieres unas zapatillas que no pasen de moda y que combinen con todo. Pero si hace unos días hablábamos de las Chuck Taylor en uno de sus colores más básicos, el negro, ahora nos atrevemos a arriesgar un poco más y proponerte 3 modelos de las conocidas como Chuck 70 que no te dejarán indiferente.

Y es que la firma afronta el otoño presentando este tradicional zapato tiñéndolo de color y flores inspiradas en la nueva estación y en muebles antiguos que han conseguido enamorarnos a primera vista. Te los enseñamos para que opines tu misma:

Fall Florals Chuck 70, de Converse (95 euros)

Fall Florals Chuck 70 en negro, de Converse (95 euros)

Fall Florals Chuck Taylor All Star, de Converse (90 euros)