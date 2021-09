Las faldas midi plisada son el básico que necesitas para sacarte de más de un apuro este otoño

Terminado el verano parece que los centímetros de todas las prendas se alargan, pero especialmente los de las faldas, y los modelos mini o con aberturas van dejando paso a largos a media pierna que nos resultan más abrigados pero a la vez más cómodos que los diseños maxi.

Es por todo esto, junto con su inefable aire elegante y femenino, por lo que las faldas midi tienen en las épocas de entretiempo, especialmente en otoño y primavera, su mejor terreno de actuación. Metidas ya casi en el otoño y dejado atrás el calor estival, nos hemos propuesto recuperar este básico para darle una nueva vuelta de tuerca.

Los diseños metalizados vienen pisando fuerte esta temporada FOTO: Pinterest Los diseños metalizados vienen pisando fuerte esta temporada

Pero si nos tenemos que centrar en un tipo elegimos las plisadas, quizás las más versátiles y atemporales de todas. Y es que el combo blusa o camisa + falda está más que visto (aunque no por ello deja de ser una buena idea) y queremos que aunque puedas recurrir a él, vayas un paso más allá y combines esta prenda como una auténtica experta en moda.

Las camisetas básicas se sustituyen por diseños estampados, y especialmente los que apuestan por la logomanía o por los modelos rockeros con logos de grupos musicales. Pero este mix no se limita a llevarse con zapatillas deportivas, si no que llevarlo con bailarinas puede ser una buena opción para darle un toque naíf. También los botines consiguen un look de lo más divertido para una jornada con amigas si tu falda es un diseño metalizado.

Las faldas estampadas consiguen rejuvenecer este tradicional prenda FOTO: Pinterest Las faldas estampadas consiguen rejuvenecer este tradicional prenda

Otras prendas perfectas para llevar con una falda midi plisada son los jerséis ajustados de cuello cisne, que quedan perfectos con los modelos de faldas de inspiración arty o estampado geométrico, para dejarles todo el protagonismo. Y si quieres llevarlas con tu camisa blanca favorita entonces escoge un modelo en un material diferente y sorprendente, como puede ser el punto, la piel o incluso el charol.

Falda plisada con estampado de flor, de Zara (39,95 euros)

Falda plisada con estampado de flor, de Zara FOTO: Zara Falda plisada con estampado de flor, de Zara

Falda midi plisada con bajo asimétrico en color azul lavado, de Zara (22,95 euros)

Falda midi plisada con bajo asimétrico en color azul lavado, de Zara FOTO: Zara Falda midi plisada con bajo asimétrico en color azul lavado, de Zara

Falda plisada estampada en blanco y negro, de Mango (39,99 euros)

Falda plisada estampada en blanco y negro, de Mango FOTO: Mango Falda plisada estampada en blanco y negro, de Mango

Falda plisada satinada en color beige, de Mango (29,99 euros)

Falda plisada satinada en color beige, de Mango FOTO: Mango Falda plisada satinada en color beige, de Mango

Falda midi plisada en color lila, de &Other Stories (69 euros)

Falda midi plisada en color lila, de &Other Stories FOTO: &Other Stories Falda midi plisada en color lila, de &Other Stories

Falda midi plisada en color negro y crema, de H&M (34,99 euros)

Falda midi plisada en color negro y crema, de H&M FOTO: H&M Falda midi plisada en color negro y crema, de H&M

Falda en piel sintética en color verde caqui, de H&M (49,99 euros)