Las chicas más rockeras van amar estas camisetas para llevar con todo tipo de looks este otoño

Como pasa con todo en el mundo de la moda y las tendencias, esta prenda sufrió su época de esplendor hace ya algunas décadas, en concreto en los 80, cuando la música lo era todo y los grupos de rock los influencers y celebrities de antaño. Pero como bien dicen los expertos en el sector, solo hay que esperar unos 20 años para que una tendencia se convierte de desfasado y antiguo en vintage y vuelva a saltar a la palestra en la primera fila de las tendencias.

Es justo eso mismo lo que parece estar pasando con las camisetas estampadas con los logos de los grupos musicales de aquella prodigiosa década musical. The Rolling Stones, Metallica, Los Ramones, Nirvana... grupos míticos y ya eternos cuyas canciones se han convertido en himnos de varias generaciones, y cuyos discos y letras pasan de padres a hijos como si de cantos populares se tratasen. De la mayoría de ellos, sus logos se han convertido en símbolos tan reconocibles como el de la factoría Disney o Marvel, y como no podía ser de otra manera también han influido mucho en el mundo de la moda.

Y es que hace ya mucho tiempo que no hace falta ser una groupie para llevar su merchandising, si no que son parte del armario femenino diario (y también masculino). Tal es su aceptación que hace tan solo unos años Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga y de Vetements, trató de hacer lo mismo con el logo de la empresa de mensajería DHL.

Las expertas en moda apuestan por crear contrastes luciéndolas con faldas midi FOTO: Pinterest

Porque estas camisetas ya no son solo sinónimo de un gusto concreto por cierto estilo musical, o una forma de pregonar al mundo que ese es tu estilo de música, o incluso de vida, si no que las trendsetters de la moda hace tiempo que las incluyeron en sus looks diarios, llevándolas desde con prendas tan del estilo como vaqueros rotos o deshilachados en color negro, hasta con mini faldas o también con diseños midi plisados o detalles de encaje, rompiendo un poco la sofisticación de algún que otro conjunto.

Hemos elegido nuestras favoritas a precio low cost para lucir esta temporada:

Camiseta manga corta print Nirvana, de Bershka (15,99 euros)

Camiseta manga corta print Nirvana, de Bershka FOTO: Bershka Camiseta manga corta print Nirvana, de Bershka

Camiseta amplia en color gris con logo de Metallica, de Bershka (15,99 euros)

Camiseta amplia en color gris, de Metallica FOTO: Bershka Camiseta amplia en color gris de Metallica

Camiseta con efecto desteñido de Pink Floyd, de Pull&Bear (15,99 euros)

Camiseta con efecto desteñido de Pink Floyd, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear Camiseta con efecto desteñido de Pink Floyd, de Pull&Bear

Camiseta con motivo estampado de Los Ramones, de H&M (14,99 euros)

Camiseta con motivo estampado de Los Ramones, de H&M FOTO: H&M Camiseta con motivo estampado de Los Ramones, de H&M

Camiseta con motivo estampado, de H&M (14,99 euros)