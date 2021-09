Ana Boyer copia el vestido de Nuria Roca y de esta manera confirman las dos cuál será el color con estampado de este invierno

Ya sabemos que Nuria Roca siempre acierta en sus estilismos, principalmente porque se atreve con el color y con los tejidos. Hace unos meses, analizamos cómo era el vestido de la firma Magnolya que llevó en el plató del Hormiguero. Una prenda estilo boho, que combinó a la perfección con un chaleco de lentejuelas. Una unión que a muy pocas les queda bien. Centrándonos en el vestido, ayer otra celebrity usó la misma prenda y se puede decir que se inspiró en Nuria Roca y además, confirmó qué colores con estampado será el más usado este otoño e invierno.

Nos referimos a Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler publicó en su cuenta de Instagram dos imágenes con este vestido. A lo mejor Ana Boyer pidió consejo a Nuria Roca o simplemente, conoce cuál es el color y el estampado del 2021.

Aunque Ana Boyer tituló la imagen “Últimos días de verano”, este vestido sirve para otoño e invierno. Busca unas botas XXL y tendrás el mejor look de la oficina. No te olvides de un cambio de look en el cabello, para complementar el conjunto y así entrar de una manera diferente y cambiada a una nueva temporada.

Por cierto, este tipo de vestido es para todo tipo de mujeres. Si tienes 60 o 20 años, te quedará genial.

VESTIDO CAROLIN (242€)