MARÍA POMBO es la REINA DEL BOHO para los días más fríos con este chaleco con bordados y abalorios que hace ‘MATCH’ con todas tus camisas blancas

Aunque mi abuela decía aquello de “para presumir, hay que sufrir”, María Pombo tiene claro que no hace falta sufrir para ir mona y en tendencia en estos primeros días de otoño fríos en Madrid. Que sí amigas, que dicen que es otoño, pero para mi esto son temperaturas ya de invierno. Y creo que no estoy preparada para ello. Pero oye, si es para copiarle este lookazo a María Pombo de la nueva colección de High Spirits, yo me apunto.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Y es que María Pombo ha escogido este lookazo para la presentación de la colección con sus amigas influencers y no nos puede parecer más acertado para estos primeros días de otoño fríos y lluviosos. ¿Quién dijo que los chaleco boho solo eran para el verano? María acaba de demostrar que es la reina del boho en otoño con este chaleco de bordados y abalorios que queda perfecto con una camisa blanca y unos vaqueros negros acampanados.

María Pombo con el look perfecto para otoño. FOTO: High Spirits

Chaleco jacquard bordados y abalorios (59,99€)